التشكيل – غياب جنش في خيارات طلعت يوسف الأولى.. وثلاثي بهجوم إنبي

غاب محمود عبد الرحيم "جنش" في مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي ضمن خيارات طلعت يوسف الأولى ضد إنبي في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويقود طلعت يوسف مودرن فيوتشر في أول مباراة له خلفا لتامر مصطفى.

ويلتقي الفريقان في استاد بتروسبورت في السابعة مساءً.

في المقابل يقود الثلاثي أحمد نادر حواش - رفيق كابو - أحمد أمين قفة هجوم إنبي.

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" - سيف الخشاب

الوسط: مصطفى شكشك - محمد ناصر "مودي" - أحمد العجوز - محمد حمدى

الهجوم: أحمد نادر حواش - رفيق كابو - أحمد أمين قفة

📋| تشكيل فريقنا أمام فيوتشر حراسة المرمى : بودى سمير خط الدفاع : احمد صبيحة - احمد كالوشا - سيف الخشاب خط الوسط : مصطفى شكشك - مودى ناصر - احمد العجوز - محمد حمدى خط الهجوم : احمد نادر حواش - رفيق كبو - احمد امين اوفا#إنبى_فيوتشر | #Enppi_Club pic.twitter.com/lfdWBeIWZ8 — Enppi Club (@Enppi_Club) May 16, 2024

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمود شعبان – محمود رزق – علي الفيل – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – حساني إيموران – محمد صادق – محمد فاروق – علي زعزع

الهجوم: أحمد عاطف

ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة من 20 مباراة.