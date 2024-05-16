التشكيل – غياب جنش في خيارات طلعت يوسف الأولى.. وثلاثي بهجوم إنبي

الخميس، 16 مايو 2024 - 18:31

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - فيوتشر

غاب محمود عبد الرحيم "جنش" في مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي ضمن خيارات طلعت يوسف الأولى ضد إنبي في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويقود طلعت يوسف مودرن فيوتشر في أول مباراة له خلفا لتامر مصطفى.

ويلتقي الفريقان في استاد بتروسبورت في السابعة مساءً.

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في المقابل يقود الثلاثي أحمد نادر حواش - رفيق كابو - أحمد أمين قفة هجوم إنبي.

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" - سيف الخشاب

الوسط: مصطفى شكشك - محمد ناصر "مودي" - أحمد العجوز - محمد حمدى

الهجوم: أحمد نادر حواش - رفيق كابو - أحمد أمين قفة

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمود شعبان – محمود رزق – علي الفيل – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – حساني إيموران – محمد صادق – محمد فاروق – علي زعزع

الهجوم: أحمد عاطف

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎-Tile دورگ Tnile UP LINE تشکيل المباراة راة ΜCυξH JUSTDORA كابتن طلعت يوسف المدير الفني محمود حمدي محمود شعبان محمود رزق علي الفيل جوناثان نجويم غنام محمد ايموراني اني حساني محمد صادق محمد فاروق علي زعزع أحمد عاطف الاحتياطي أحمد يحيى .أحمد كباكا طارق طه محمد محمود محمد ربيعة ايبا خالد رضا علي ياسر باسم. علي futurefceg‎'‎‎

ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة من 20 مباراة.

إنبي الدوري المصري مودرن فيوتشر
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