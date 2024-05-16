التشكيل - فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. وتغييرات في دفاع المصري

يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي ضد المصري في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد برج العرب في تمام السابعة مساءً.

في المقابل يبدأ عمرو موسى وحسين السيد في قلب دفاع المصري لتعويض الغيابات.

وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير مدحت – محمود الجزار – محمد بسيوني – عاصم صلاح

الوسط: أحمد النادر – سيرجي أكا – عبد العزيز سيد

الهجوم: كريم بامبو – أسامة فيصل – ياو أنور

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد صبحي – محمد عبد الغني – محمود قاعود – محمود سيد – أحمد ربيع – عماد فتحي – أحمد مدبولي – إبراهيم حسن – محمد عبد اللطيف "جريندو".

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – حسين السيد – عمرو سعداوي

الوسط: غيلاس قناوي – محمود حمادة – إيزي إيميكا

الهجوم: ميدو جابر – صلاح محسن – سمير فكري

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت – محمد دبش – حسن علي – عبد الرحيم دغموم – فخر الدين بن يوسف – يوسف الجوهري – أمادو باه – محمد طارق – أحمد أشرف.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 21 مباراة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

في المقابل يتواجد البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من 22 مباراة.