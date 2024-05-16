سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان

الخميس، 16 مايو 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

باولو فونيسكا

أصبح البرتغالي باولو فونيسكا الخيار الأول لـ ميلان لقيادته في الموسم المقبل خلفا لـ ستيفانو بيولي الأقرب للرحيل.

وكشفت شبكة "سكاي" الإيطالية أن البرتغالي لن يجدد تعاقده مع ليل الفرنسي، كذلك مفاوضاته مع مارسيليا توقفت.

ويجد ميلان في البرتغالي صفات مشابهة لبيولي فنيا من خلال اللعب بتشكيلتي 4-4-3 و4-2-3-1، ليتكامل عمله مع مشروع ميلان.

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ولا يعد فونيسكا غريبا عن الدوري الإيطالي حيث درّب من قبل روما لمدة موسمين قاد خلالها الفريق في 102 مباراة.

ومع ذئاب العاصمة فاز في 53 مباراة وتعادل في 21 وخسر 28، ووصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2020-21.

درّب فونيسكا كل من بورتو وسبورتنج براجا وشاختار دونتسك الأوكراني.

المدرب البالغ 51 عاما والذي وُلد في موزمبيق توج بـ 9 ألقاب خلال مسيرته التدريبية.

وفي حال درّب ميلان الموسم المقبل سيكون فونيسكا أول برتغالي يقود الروسونيري فنيا في التاريخ.

وقاد بيولي الفريق في 5 مواسم وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-22 حيث أعاد الألقاب للنادي بعد غياب 5 سنوات.

وارتبط اسم ميلان مؤخرا بكل من خولين لوبيتيجي والذي اقترب من تدريب وست هام، ومارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة ومارك فان بوميل مدرب رويال أنتويرب البلجيكي وكريستوف جالتييه مدرب الدحيل القطري.

وخسر ميلان فرصة الخروج بألقاب الموسم الجاري بعدما خسر لقب الدوري لصالح غريمه إنتر، وودع كأس إيطاليا من ربع النهائي وكذلك الدوري الأوروبي.

باولو فونيسكا ميلان الدوري الإيطالي
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