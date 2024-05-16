كواليس احتفال جماهير ريال مدريد بتتويج الفريق باللقب 36 في سانتياجو برنابيو

اكتسح ريال مدريد نظيره آلافيس بخمسة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك بعدما حسم ريال مدريد لقب الدوري قبل جولتين بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 93 نقطة في الصدارة منفردا ويليه برشلونة ب، 76 نقطة.

ويرصد لكم FilGoal.com تفاصيل يوم كامل لمشجع ريال مدريد خافيير كاريتا، قبل وأثناء المباراة وسط احتفالات التتويج بالدوري رقم 36 في تاريخ ريال مدريد، وإقامة الممر الشرفي للاعبي الملكي.

خافيير كاريتا هو مشجع للملكي يعيش في العاصمة الإسبانية مدريد، ويقوم بإنتاج مقاطع فيديو.

كاريتا هو صاحب تجربة المبيت داخل ملعب سانتياجو برنابيو لحضور مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي.

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