كواليس احتفال جماهير ريال مدريد بتتويج الفريق باللقب 36 في سانتياجو برنابيو

الخميس، 16 مايو 2024 - 17:29

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

اكتسح ريال مدريد نظيره آلافيس بخمسة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك بعدما حسم ريال مدريد لقب الدوري قبل جولتين بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 93 نقطة في الصدارة منفردا ويليه برشلونة ب، 76 نقطة.

أخبار متعلقة:
كواليس ريال مدريد وبايرن ميونيخ.. أجواء تشاهدها لأول مرة في سانتياجو برنابيو ماركا تكشف كواليس تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بعد حسم الدوري.. ريال مدريد يكتسح آلافيس بخماسية

ويرصد لكم FilGoal.com تفاصيل يوم كامل لمشجع ريال مدريد خافيير كاريتا، قبل وأثناء المباراة وسط احتفالات التتويج بالدوري رقم 36 في تاريخ ريال مدريد، وإقامة الممر الشرفي للاعبي الملكي.

خافيير كاريتا هو مشجع للملكي يعيش في العاصمة الإسبانية مدريد، ويقوم بإنتاج مقاطع فيديو.

كاريتا هو صاحب تجربة المبيت داخل ملعب سانتياجو برنابيو لحضور مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي.

ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا خافيير كاريتا
نرشح لكم
مستغلا هدية جيرونا الثانية.. برشلونة يهزم ألميريا ويحكم قبضته على الوصافة انتهت في الدوري الإسباني - ألميريا (0)-(2) برشلونة تشكيل برشلونة - فورت ظهير أيسر ضد ألميريا.. وليفا يقود الهجوم فيفا يدرس السماح بإقامة المباريات المحلية في الخارج حلان يجب تنفيذ أحدهما قبل 3 يونيو.. يويفا يحذر مجموعة سيتي بشأن جيرونا مؤتمر تشافي: الوضع الاقتصادي لـ برشلونة صعب جدا أنشيلوتي: هذه أفضل بطولة دوري في مسيرتي.. وحددت من سيحرس مرمى الفريق في آخر مباراتين بعد حسم الدوري.. ريال مدريد يكتسح آلافيس بخماسية
أخر الأخبار
طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع 2 ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف: فزنا باللقاء ضد إنبي لكن لدينا مشاكل في الأداء 2 ساعة | الدوري المصري
بتصويت الجماهير.. سام مرسي مرشح لجائزة أفضل لاعب في شامبيونشيب من رابطة اللاعبين المحترفين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مستغلا هدية جيرونا الثانية.. برشلونة يهزم ألميريا ويحكم قبضته على الوصافة 2 ساعة | الدوري الإسباني
إلى ويمبلي.. ليدز يسحق نورويتش ويصل لنهائي ملحق التأهل لـ الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ردا على طلب الترسانة.. اتحاد الكرة يكشف سبب عدم إقامة الرباعية بحضور جماهيري 2 ساعة | الكرة المصرية
أزمة بسبب حل لجنة مسابقات القسم الثاني.. واتحاد الكرة يرد 2 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم 3 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا