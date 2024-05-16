كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. الأهلي يجدد تعاقد مونزو حتى 2027

الخميس، 16 مايو 2024 - 16:21

كتب : محمد سمير

فرناندو مونزو - المدير الفني الأهلي كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد الإسباني فرناندو مونزو حتى صيف 2027 بعد تحقيق الرباعية التاريخية بالموسم المنقضي.

وتوج مونزو مع الأهلي بكافة ألقاب الموسم الماضي بعد حصد الدوري وكأس مصر وكأس السوبر وبطولة إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته في ديسمبر المقبل بالهند.

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وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد أعلن عن تعيين مونزو لقيادة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

وبدأ الإسباني مونزو -53 عاما- التدريب في عام 1999 وقاد ألميريا حتى عام 2004.

وسبق وتولى مونزو تدريب منتخبي إسبانيا من 2011 إلى 2020 ثم بلجيكا من 2020 إلى 2022.

وكانت آخر محطات مونزو التدريبية قبل الأهلي هي قيادة دينامو بوخارست منذ 2021 وحتى نهاية الموسم قبل الماضي.

وحقق مونزو لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس والسوبر الروماني مع دينامو بوخارست.

كما توج بلقبي الدوري والكأس التركي مع فريق أركاس أزمير.

الأهلي كرة طائرة فرناندو مونزو
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