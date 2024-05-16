"مرحلة لم يعد من الحكمة السكوت عليها" بيان سيراميكا كليوباترا عن التحكيم بعد مواجهة بيراميدز

أعرب نادي سيراميكا كليوباترا في بيان رسمي آسفه للأداء التحكيمي الذي وصل إلى مرحلة وصفها النادي بالتي لم يعد من الحكمة السكوت عليها.

وكان سيراميكا كليوباترا قد تعرض للخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وجاء بيان سيراميكا كليوباترا كالآتي:

"يعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، عن عميق أسفه للأداء التحكيمي الذي وصل إلى مرحلة لم يعد من الحكمة السكوت عليها، وسط أخطاء يشهد جميع خبراء التحكيم أنها باتت تؤثر على نتائج المباريات وتقلب موازين العدالة وتضرب أركان المنافسة الشريف بأخطاء ترتكتب بغرابة شديدة".

"يأتي ذلك رغم توسم الجميع بتقليل الأخطاء مع تطبيق تقنية الفيديو في كل المباريات المحلية، التي يفترض أن تساهم في تقليل الأخطاء، غير أن الأمر لم يكن عند المستوى المأمول".

"وسبق وأن حذر نادي سيراميكا كليوباترا من عدم ضبط إيقاع الأداء التحكيمي، وغياب الرؤية الرشيدة في اختيارات الحكام للمباريات ذات الثقل الكبير، والتي تحتاج لحكام أصحاب خبرات عميقة".

"لكن القائمين على الأمور تجاهلوا هذه التحذيرات بشكل أثار علامات الاستفهام التي باتت تحتاج لإيضاح عاجل من مسئولي اتحاد الكرة بشكل عام ولجنة الحكام بشكل خاص".

"وإذ يعرب نادي سيراميكا كليوباترا عن دهشته لهذا الأداء التحكيمي المؤسف فإنه يطالب الاتحاد المصري بالبحث عن حلول جذرية عاجلة لإرساء العدالة، وبحث الأسباب الحقيقية للأخطاء المؤسفة التي تعددت مرارا وتكرارا، منذ انطلاق الموسم الحالي".

"وإذ يؤكد مجلس إدارة النادي عن احترامه الكامل لكل عناصر المنظومة فإنه يطلب بشكل رسمي من اتحاد الكرة، تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق في المرحلة المقبلة، سواء داخل الملعب أو عبر تقنية الفيديو".