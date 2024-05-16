قائمة ألمانيا - استبعاد جوريتسكا.. وضم كروس ومولر ونوير وثلاثي ليفركوزن

الخميس، 16 مايو 2024 - 14:51

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

كشف جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن قائمة المانشافت لبطولة يورو 2024.

وضمت القائمة 27 لاعبا، بينهم 21 لاعبا من الدوري الألماني، و6 لاعبين من خارج بوندسليجا بواقع 4 لاعبين من الليجا الإسباني (2 من برشلونة ومثلهما من ريال مدريد)، ولاعبان من بريميرليج (لاعب من برايتون وآخر من أرسنال).

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من بايرن ميونيخ، و3 من باير ليفركوزن المتوج ببطولة الدوري الألماني، والذي يخوض نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي.

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واستبعد ناجلسمان ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ، وماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند.

وتخوض ألمانيا بطولة اليورو ضمن المجموعة الأولى، مع إسكتلندا والمجر وسويسرا.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - مارك تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر باومان (هوفنهايم)

الدفاع: والديمار أنتون (شتوتجارت) - بينجامين هينريش (لايبزيج) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (اينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - كريس فيهريش ( شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - إلكاي جوندوجان (برشلونة) توني كروس (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - ألكسندر بابلوفيتش (بايرن ميونيخ) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

الهجوم: نيوكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) توماس مولر (بايرن ميونيخ) - دينيز أونديف (شتوتجارت) - ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)

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