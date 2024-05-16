استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس.. النصر يواجه الداخلية والمصري وديا

الخميس، 16 مايو 2024 - 11:16

كتب : FilGoal

فريق النصر

يخوض فريق النصر مباراتين وديتين استعدادا لمواجهة بيراميدز في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويلعب النصر أمام بيراميدز في دور الـ 32 من الكأس يوم 31 مايو الجاري.

ويستهل النصر استعداداته بمواجهة الداخلية اليوم الخميس في أولى المباريات الودية.

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ويقام اللقاء على ملعب نادي النصر بمصر الجديدة.

بينما المواجهة الثانية ستكون ضد المصري البورسعيدي على ملعب الكلية الحربية يوم الثلاثاء.

ويقود عبد الحميد علي ميدو فريق النصر فنيا.

بينما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وينفرد بيراميدز بصدارة الدوري المصري بـ 47 نقطة من 20 مباراة خاضهم الفريق.

ولم يتعرض بيراميدز هذا الموسم سوى لخسارة وحيدة في الدوري مقابل 14 انتصارا وخمسة تعادلات.

كأس مصر النصر بيراميدز
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