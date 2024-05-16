تمهيدا لإعلان الرحيل؟ أليجري يتحدث عن لقطته مع جيونتولي "سأترك فريقا قويا"

أثار ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الجدل رغم تتويجه بلقب كأس إيطاليا.

وتوج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا للمرة الخامسة عشر، على حساب أتالانتا بعد الفوز بهدف دون مقابل.

وشوهد أليجري وهو يدفع كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس أثناء الاحتفالات وطالبه بالابتعاد.

وقال أليجري في تصريحاته لقناة ميدياست تعليقا عن الأمر: "لم يحدث أي شيء على الإطلاق، أحترم الجميع ولم أرغب في إبعاد أي شخص، فقط أردت الاحتفال مع زملائي".

وتابع "من حق يوفنتوس أن يقرر مستقبلي، بالنسبة لي كانت ليلة رائعة ومباراة نهائية استمتعت فيها".

وأضاف أليجري "أحترم يوفنتوس كثيرا، وسأترك فريقا قوي، كما أرى أنهم يتركونني خارج يوفنتوس".

وشدد "يجب أن أشكر يوفنتوس بسبب منحي الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز".

واختتم أليجري تصريحاته "إذا لم أعد المدير الفني ليوفنتوس الموسم المقبل، فسيقوم النادي بإجراء تقييماته".

ورفع يوفنتوس رقمه القياسي من الألقاب في كأس إيطاليا لـ 15 بفارق 6 ألقاب عن روما وإنتر اللذان يحتلان وصافة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب.

وفشل أتالانتا للمرة الثالثة في آخر 5 سنوات في التتويج بلقب كأس إيطاليا حيث خسر النهائي مجددا بعد نسختي 2019 و2021.

وأصبح ماسيليمانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كاس إيطاليا برصيد 5 ألقاب متخطيا السويدي سفين جوران إريكسون والإيطالي روبرتو مانشيني برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

وفاز يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا 6 مرات في آخر 8 مواسم من بينها 2 ضد أتالانتا بعد الفوز عليه من قبل في 2021.

وبات دوشان فلاهوفيتش ثالث لاعب ليوفنتوس يسجل في نهائيين لكأس إيطاليا بعد جون تشارلز (1958/59 و1959/60) وسافينو بيليني (1937/38 و1941/42).