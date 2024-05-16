تمهيدا لإعلان الرحيل؟ أليجري يتحدث عن لقطته مع جيونتولي "سأترك فريقا قويا"

الخميس، 16 مايو 2024 - 11:07

كتب : FilGoal

ميلان ضد يوفنتوس

أثار ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الجدل رغم تتويجه بلقب كأس إيطاليا.

وتوج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا للمرة الخامسة عشر، على حساب أتالانتا بعد الفوز بهدف دون مقابل.

وشوهد أليجري وهو يدفع كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس أثناء الاحتفالات وطالبه بالابتعاد.

أخبار متعلقة:
بقيادة الملك الغاضب أليجري.. يوفنتوس يتوج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا تشكيل نهائي كأس إيطاليا – دي كيتلاري يقود هجوم أتالانتا.. وخماسي في وسط يوفنتوس التعادل الخامس تواليا.. يوفنتوس يخطف نقطة من متذيل الترتيب في +92 تقرير: لاعب روما مهدد بالإيقاف بسبب فعل غير لائق ضد يوفنتوس

وقال أليجري في تصريحاته لقناة ميدياست تعليقا عن الأمر: "لم يحدث أي شيء على الإطلاق، أحترم الجميع ولم أرغب في إبعاد أي شخص، فقط أردت الاحتفال مع زملائي".

وتابع "من حق يوفنتوس أن يقرر مستقبلي، بالنسبة لي كانت ليلة رائعة ومباراة نهائية استمتعت فيها".

وأضاف أليجري "أحترم يوفنتوس كثيرا، وسأترك فريقا قوي، كما أرى أنهم يتركونني خارج يوفنتوس".

وشدد "يجب أن أشكر يوفنتوس بسبب منحي الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز".

واختتم أليجري تصريحاته "إذا لم أعد المدير الفني ليوفنتوس الموسم المقبل، فسيقوم النادي بإجراء تقييماته".

ورفع يوفنتوس رقمه القياسي من الألقاب في كأس إيطاليا لـ 15 بفارق 6 ألقاب عن روما وإنتر اللذان يحتلان وصافة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب.

وفشل أتالانتا للمرة الثالثة في آخر 5 سنوات في التتويج بلقب كأس إيطاليا حيث خسر النهائي مجددا بعد نسختي 2019 و2021.

وأصبح ماسيليمانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كاس إيطاليا برصيد 5 ألقاب متخطيا السويدي سفين جوران إريكسون والإيطالي روبرتو مانشيني برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

وفاز يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا 6 مرات في آخر 8 مواسم من بينها 2 ضد أتالانتا بعد الفوز عليه من قبل في 2021.

وبات دوشان فلاهوفيتش ثالث لاعب ليوفنتوس يسجل في نهائيين لكأس إيطاليا بعد جون تشارلز (1958/59 و1959/60) وسافينو بيليني (1937/38 و1941/42).

يوفنتوس الدوري الإيطالي أليجري
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ألميريا (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة تشكيل برشلونة - فورت ظهير أيسر ضد ألميريا.. وليفا يقود الهجوم سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان تقارير: تياجو موتا يقترب من خلافة أليجري في يوفنتوس قائمة ألمانيا - استبعاد جوريتسكا.. وضم كروس ومولر ونوير وثلاثي ليفركوزن تين هاج: لا نفكر في نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي الفارق يتقلص مع رينجرز.. سيلتك يتوج بلقب الدوري الاسكتلندي للمرة الـ 54 بتاريخه بقيادة الملك الغاضب أليجري.. يوفنتوس يتوج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا
أخر الأخبار
تقرير: كايزر تشيفز يخطط للتعاقد مع بيرسي تاو دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ألميريا (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 20 دقيقة | الدوري الإسباني
حسام عبد المجيد: الزمالك لن يتأثر بالغيابات ضد نهضة بركان 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
الانتصار الأول في 5 مباريات.. طلعت يوسف يفتتح ولايته في فيوتشر بفوز مثير 27 دقيقة | الدوري المصري
أحمد حمدي: أتمنى أن تكون الكونفدرالية أول ألقابي مع الزمالك 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
روقا: لن نقبل أن يحصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية على أرضنا 32 دقيقة | الكرة المصرية
بلدية المحلة يقدم مذكرة لرابطة الأندية بسبب انتهاكات تحكيمية صارخة في الدوري 44 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - تعليمات كولر في الليلة الأولى قبل النهائي 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا