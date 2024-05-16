الترسانة لـ في الجول: سنخاطب اتحاد الكرة لحضور الجماهير بدورة الترقي

كشف طارق سعيد رئيس نادي الترسانة عن التقدم بطلب رسمي من أجل حضور الجماهير لدورة الترقي.

وأعلن اتحاد الكرة المصري إقامة دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز بدون حضور جماهيري.

ويشارك في دورة الترقي ثلاثي دوري القسم الثاني (ب) الترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس، بالإضافة إلى حرس الحدود من دوري المحترفين.

وقال طارق سعيد لـ FilGoal.com: "نادي الترسانة سيتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة من أجل حضور الجماهير خلال دورة الترقي".

وتابع "الجماهير روح الأندية الشعبية ونريد مساندة جماهيرنا للفريق من أجل الصعود للدوري الممتاز".

وألزم اتحاد الكرة، كل ناد بإرسال كشف من 25 فرد قبل ثلاثة أيام من كل مباراة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية.

وتم تحديد ملعب كل فريق إذ يخوض حرس الحدود وسبورتنج مبارياتهما على استاد المكس، ويلعب منتخب السويس على ستاد الجيش بحوض الدرس ويلعب الترسانة على ملعبه.

ويتأهل بطل دورة الترقي إلى منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت مواعيد الجولات وترتيب المباريات كالآتي:

الجولة الأولى يوم 22 مايو

الترسانة مع حرس الحدود

سبورتنج مع منتخب السويس

الجولة الثانية 2 يونيو

حرس الحدود مع سبورتنج

منتخب السويس مع الترسانة

الجولة الثالثة 7 يونيو

الترسانة مع سبورتنج

حرس الحدود مع منتخب السويس

الجولة الرابعة 12 يونيو

سبورتنج مع الترسانة

منتخب السويس مع حرس الحدود

الجولة الخامسة 20 يونيو

حرس الحدود مع الترسانة

منتخب السويس مع سبورتنج

الجولة السادسة 26 يونيو

سبورتنج مع حرس الحدود

الترسانة مع منتخب السويس