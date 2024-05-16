فينجادا: اتفقت مع لبيب على قيادتي لـ الزمالك ولكن لا أعلم سبب تأجيل الاتفاق

كشف نيلو فينجادا المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن حقيقة اقترابه من قيادة الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشار فينجادا إلى اتفاقه مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قيادة الفريق قبل أن يتوقف كل شيء.

وقال فينجادا عبر برنامج إنسايد سبورتس على قناة SSC: "عندما كنت مدربا للزمالك كان هدفنا التتويج بلقب الدوري المصري ولم نتوقع الفوز به دون هزيمة".

وتابع "لكن مع استمرار الانتصارات تحول التحدي إلى التتويج به دون خسارة وأتذكر آخر مباراة ضد حرس الحدود الذي كان مدربه صديقي واستطعنا التعادل بعد التأخر 1-0 وكان إنجازا رائعا ومميزا".

أما عن حقيق اقترابه من قيادة الزمالك كشف "التقيت بحسين لبيب رئيس الزمالك في وجود صديق مقرب في دبي يناير الماضي وكان كل شيء على ما يرام بخصوص عودتي لتدريب الفريق".

واختتم فينجادا تصريحاته "اتفقنا على كل شيء وموعد سفري للقاهرة وألغيت ارتباطاتي لكن صديقي اتصل بي بعدها، وأخبرني بتأجيل الزمالك للاتفاق ولم أعرف السبب من حينها".

وقاد فينجادا الزمالك خلال الفترة من يوليو 2003 ولمدة موسم.

وسبق وأن درب فينجادا منتخب مصر الأولمبي في 2006.

بينما آخر محطاته كانت عمله كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم منذ أبريل 2021 ولمدة عام.