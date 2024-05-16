في غياب ميسي.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا أمام أورلاندو بالدوري الأمريكي

تعادل إنتر ميامي سلبيا بدون أهداف أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشهد اللقاء غياب ليونيل ميسي عن الفريق ليواصل عروضه الضعيفة في غياب النجم الأرجنتيني.

ولعب إنتر ميامي مباراته السادسة دون ميسي هذا الموسم ولم يحقق الفوز سوى مرة واحدة فقط.

بينما تعرض إنتر ميامي للهزيمة ثلاث مرات في غياب ميسي مقابل تعادلين.

أما في حضور ميسي فلم يخسر إنتر ميامي سوى في مباراة واحدة فقط من 12 بجميع المسابقات.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة عقب خوض 14 مباراة بالقسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

بينما يأتي أورلاندو في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة من 12 مباراة خاضهم.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام فريق دي سي يونايتد فجر الأحد المقبل.