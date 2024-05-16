مواعيد مباريات الخميس 16 مايو 2024.. مباراتان بالدوري ومواجهة مصرية في السعودية

الخميس، 16 مايو 2024 - 10:32

كتب : FilGoal

المصري

يشهد اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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الدوري المصري

يستضيف إنبي فريق مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة على استاد بتروسبورت.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يلعب البنك الأهلي أمام المصري في نفس التوقيت على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري السعودي

تشهد الجولة 32 من المسابقة منافسة مصرية عند مواجهة الخليج لفريق اتحاد جدة.

ويلعب محمد شريف ضمن صفوف فريق الخليج بينما أحمد حجازي يلعب لاتحاد جدة.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على ألميريا في العاشرة والنصف مساء ضمن منافسات الدوري.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

إنبي الدوري المصري المصري الخليج
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