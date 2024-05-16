الفارق يتقلص مع رينجرز.. سيلتك يتوج بلقب الدوري الاسكتلندي للمرة الـ 54 بتاريخه

الخميس، 16 مايو 2024 - 00:50

كتب : FilGoal

جو هارت - سيلتك

توج سيلتك بلقب الدوري الاسكتلندي للموسم الثالث على التوالي بقيادة بريندان رودرجز.

ورفع سيلتك رصيده لـ 54 لقبا في تاريخه بفارق لقب عن رينجرز غريمه الأزلي وصاحب الـ 55 لقبا في تاريخ الدوري الاسكتلندي.

وحسم الفريق الأخضر اللقب لصالحه قبل جولة على النهاية بالفوز على كيلمارنوك بنتيجة 5-0.

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واتسع الفارق بين سيلتيك ورينجرز إلى ست نقاط قبل الجولة الأخيرة من الموسم.

ووصل رصيد سيلتك لـ 90 نقطة فيما يأتي رينجرز خلفه برصيد 84 نقطة.

وتأهل سيلتك مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد والذي يضم 36 فريقا بدءا من دور المجموعات.

فيما سيخوض رينجرز ملحق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعد ذلك أول ألقاب رودرجرز مع الفريق في ولايته الثانية بعدما قادهم من قبل لتحقيق 7 ألقاب في الولاية الأولى بين 2016 وحتى 2019.

وأصبح جيمس فورست ثاني أكثر لاعب تتويجا في تاريخ النادي برصيد 23 لقبا بعد بوبي لينوكس صاحب الـ 25 لقبا مع الأخضر.

كما توج جو هارت حارس إنجلترا السابق بلقبه الخامس في ثالث مواسمه مع سيلتك، وربما يضيف لقب أخير له في مسيرته بعمر 37 عاما إذا سيعتزل بنهاية الموسم.

ويمتلك سيلتك إمكانية حصد لقب جديد على حساب رينجرز في نهائي كأس اسكتلندا والذي سيقام يوم 25 مايو المقبل.

جو هارت سيلتك رينجرز الدوري الاسكتلندي
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