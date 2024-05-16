اسكواش - علي فرج ونور الشربيني يواصلان الدفاع عن لقب بطولة العالم.. وتأهل عسل

الخميس، 16 مايو 2024 - 00:47

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

اختتمت منافسات اليوم الأول من ربع نهائي بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش المقامة في مصر.

وواصل الثنائي علي فرج ونور الشربيني حملة الدفاع عن لقب بطولة العالم المقامة في مصر.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش على ملاعب نادي بالم هيلز ومتحف الحضارة.

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وتغلبت الأمريكية أوليفيا ويفير على فيروز أبو الخير بثلاثة أشواط مقابل شوط، كما حسم النيوزلاندي بول كول مواجهته أمام الإنجليزي محمد الشوربجي بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما علي فرج فنجح في تحقيق الفوز على مواطنه طارق مؤمن بثلاثة أشواط دون مقابل، بينما نجحت نور الشربيني في الفوز على البلجيكية تيني جيليس بنفس النتيجة.

وتغلب مصطفى عسل على مواطنه مازن هشام بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وأخيرا ودع كريم عبد الجواد المنافسات بالخسارة بثلاثة أشواط أمام البيروفي دييجو إلياس.

ختام ربع النهائي (الخميس 16 مايو)

نوران جوهر × نور الطيب (7:30 مساء)

هانيا الحمامي × روان العربي (8:15 مساء)

نصف النهائي (الجمعة 17 مايو)

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفير (7:30 مساء)

علي فرج × البيروفي دييجو إلياس (8:15 مساء)

مصطفى عسل × النيوزلاندي بول كول (9:45 مساء)

ويبلغ جوائز البطولة المالية 565 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.

وتوج علي فرج بلقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة.

بينما على مستوى السيدات توجت نور الشربيني باللقب في آخر خمس نسخ أقيمت.

ورفع علي فرج رصيده إلى 4 ألقاب من بطولة العالم ليتجاوز رامي عاشور ويعادل رقم عمرو شبانة كأكثر مصري تتويجا باللقب.

أما نور الشربيني فحصدت لقب بطولة العالم 7 مرات ويفصلها لقب وحيد عن معادلة إنجاز أسطورة اللعبة الماليزية نيكول دافيد.

اسكواش نور الشربيني بطولة العالم علي فرج
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