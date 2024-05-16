بقيادة الملك الغاضب أليجري.. يوفنتوس يتوج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا

الخميس، 16 مايو 2024 - 00:32

كتب : FilGoal

هدف فلاهوفيتش لـ يوفنتوس ضد أتالانتا نهائي كأس إيطاليا

توج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا 2023-24 بالفوز على أتالانتا بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الأولمبيكو في العاصمة روما.

سجل هدف اللقاء الوحيد: دوشان فلاهوفيتش.

ورفع يوفنتوس رقمه القياسي من الألقاب في كأس إيطاليا لـ 15 بفارق 6 ألقاب عن روما وإنتر اللذان يحتلان وصافة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب.

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وفشل أتالانتا للمرة الثالثة في آخر 5 سنوات في التتويج بلقب كأس إيطاليا حيث خسر النهائي مجددا بعد نسختي 2019 و2021.

وأصبح ماسيليمانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كاس إيطاليا برصيد 5 ألقاب متخطيا السويدي سفين جوران إريكسون والإيطالي روبرتو مانشيني برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

وفاز يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا 6 مرات في آخر 8 مواسم من بينها 2 ضد أتالانتا بعد الفوز عليه من قبل في 2021.

وبات دوشان فلاهوفيتش ثالث لاعب ليوفنتوس يسجل في نهائيين لكأس إيطاليا بعد جون تشارلز (1958/59 و1959/60) وسافينو بيليني (1937/38 و1941/42).

وصف المباراة

لم ينتظر يوفنتوس كثيرا وتقدم بعد 4 دقائق بعد بينية من أندريا كامبياسو انفرد على إثرها فلاهوفيتش وسجل الهدف الأول.

وكاد أديمولا لوكمان أن يسجل التعادل بتسديدة مرت بجوار القائم في بداية الشوط الثاني.

وطالب لاعبو يوفنتوس بالحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة إيزاك هاين لفلاهوفيتش لكن الحكم رفض احتسابها في الدقيقة 54.

وأهدر الصربي فرصة تسجيل هدف من مرتدة سريعة في الدقيقة 63.

وسجل فلاهوفيتش هدفا في الدقيقة 72 برأسية وبعد احتفال صاخب في العاصمة ألغت تقنية الفيديو الهدف بسبب التسلل.

وتعاطف القائم مع يوفنتوس بعد تسديدة لوكمان من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 78.

ثم منعت العارضة تصويبة صاروحية من فابيو ميريتي في الدقيقة 84.

ومنع مايتا بيرين فرصة التعادل بعد تسديدة قوية من إيدرسون من داخل منطقة الجزاء قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وفي الدقيقة 90+6 أبدى أليجري غضبا شديدا بخلع قميصه اعتراضا على قرار الحكم ما تسبب في طرده.

وانتهت المباراة وسط أفراح البيانكونيري وغضب وحزن في بيرجامو تكرر في السنوات الأخيرة.

يوفنتوس أتالانتا كأس إيطاليا
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