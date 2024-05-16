قناة الكأس: اتحاد جدة قرر رحيل حجازي بنهاية الموسم

الخميس، 16 مايو 2024 - 00:28

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

قرر نادي اتحاد جدة السعودي رحيل أحمد حجازي قائد الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط حجازي بتعاقد مع النادي السعودي حتى صيف 2026 أي يتبقى موسمان في تعاقده.

وكشفت قناة الكأس القطرية وفقا لمصادرها الخاصة أن إدارة نادي اتحاد جدة قررت أن يكون الموسم الجاري هو الأخير للمحترف المصري أحمد حجازي.

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وتفضل إدارة نادي اتحاد جدة بيع المدة المتبقية من عقد المدافع المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء تعاقد انتقل حجازي إلى الفريق السعودي بعقد دائم.

ولعب حجازي هذا الموسم 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السعودي، ورغم مركزه كمدافع ساهم في ثلاثة أهداف.

وتعرض حجازي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وحصد حجازي مع اتحاد جدة لقب الدوري السعودي الموسم الماضي ولقب السوبر السعودي.

وسبق لحجازي اللعب لأندية الإسماعيلي والأهلي في مصر وفيورنتينا وبيروجيا بإيطاليا بينما لعب مع وست بروميتش الإنجليزي.

اتحاد جدة حجازي
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