بعد 9 سنوات.. السد القطري يعلن رحيل بغداد بونجاح

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 22:25

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح لاعب السد

أعلن نادي السد القطري رحيل هداف بغداد بونجاح بنهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم قضاها داخل جدران النادي.

وانضم بونجاح (32 عاما) للسد في 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي وحصد خلال 9 مواسم 14 لقبا مختلفا.

وكتب النادي في رسالته للهداف الجزائري

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"إلى الابن البار، إلى المحارب المغوار، إلى الاسطورة إلى بغداد.

في مسيرتك مع الزعيم، صنعت الإنجاز وفي بعض الأحيان الإعجاز، كنت خير من يمثل اللاعب العربي وخير سفير للجزائر الحبيبة. أحبك كل من كان من حولك و عشقوك من هم فالمدرجات.

شكرا لكل لحظة جميله شاركت في صنعها وجمعتنا شكراً لكل ابتسامة أنت. أنت سببها، ستبقى جزء مهما من تاريخ هذا النادي، لكل لقاء وداع ولكل عشره ذكرى".

فيما كتب الهداف الجزائري عبر حسابه على إنستجرام:

"الى كل السداويين، أشكركم جميعا على دعمكم طول مسيرتي في نادي السد، لقد كانت أهم مراحل حياتي الاحترافية والتي قضيتها معكم وبذلت كل جهدي لاسعادكم وتبقت لنا أنا وإخواني اللاعبين خطوتين أتمنى أن اختمها معكم بحمل كاس سمو الأمير .

شكرا لنادي السد ولكل المدربين واللاعبين الذي عاشرتهم خلال تسعة مواسم وقفوا معها بجانبي وساعدوني في تقديم المستوى الذي أفرحكم. شكراً لكم جميعاً، نراكم في نصف النهائي وستبقون ويبقى السد في قلبي دائماً".

ويتصدر بونجاح ترتيب هدافي السد تاريخيا في جميع المسابقات برصيد 218 هدفا.

ويستعد السد لخوض مواجهة أخيرة في الموسم الجاري، حيث سيواجه الدحيل في نصف نهائي كأس أمير قطر وفي حال الفوز سيخوض النهائي.

وتوج بونجاح بـ 14 لقبا مع السد بواقع 4 دوري قطري و3 كأس قطر و3 كأس أمير قطر و2 كأس الشيخ جاسم ولقب كأس نجوم قطر.

وخلال مسيرته مع السد فاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري القطري 5 مرات وفاز بجائزة هداف الدوري القطري مرتين.

وتواجد في تشكيل الدوري القطري في 3 مواسم، وحاز جائزة هداف كأس قطر مرة وحيدة، وحصد جائزة هداف دوري أبطال آسيا 2018.

وارتبط الدولي الجزائري بالانتقال لصفوف الأهلي في 2019.

وعندما تم سؤاله في 2020 بين أيهما يختار الأهلي أم الزمالك قال: "أهلي أبو تريكة".

كما سبق أن كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية طلب تشافي المدير الفني لبرشلونة لضم الدولي الجزائري في يناير 2021 لتدعيم هجوم فريقه بعدما درّب من قبل في السد.

ولم يتم الكشف بعد عن خطوته المقبلة.

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