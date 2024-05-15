انتهت نهائي كأس إيطاليا - أتالانتا (0)-(1) يوفنتوس.. اللقب للبيانكونيري

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد أتالانتا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتالاتنا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا 2023-24.

وسبق أن التقى الفريقان الموسم الجاري في الدوري وفي كلاهما انتهت المباراتين بالتعادل 0-0 و2-2.

ويأمل يوفنتوس في الوصول للقبه الـ 15 في تاريخه بكأس إيطاليا وتعزيز رقمه القياسي.

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فيما يأمل أتالانتا الفوز بلقب كأس إيطاليا لأول مرة منذ 1963.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 74: تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق 73: فلاهوفيتش يضيف الثاني ويقرب اللقب من يوفنتوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 4: جوووووول أووووول فلاهوفيتش يتقدم مبكرا ليوفنتوس

بداية اللقاء

يوفنتوس أتالانتا نهائي كأس إيطاليا
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