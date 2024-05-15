انتهت نهائي كأس إيطاليا - أتالانتا (0)-(1) يوفنتوس.. اللقب للبيانكونيري
الأربعاء، 15 مايو 2024 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتالاتنا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا 2023-24.
وسبق أن التقى الفريقان الموسم الجاري في الدوري وفي كلاهما انتهت المباراتين بالتعادل 0-0 و2-2.
ويأمل يوفنتوس في الوصول للقبه الـ 15 في تاريخه بكأس إيطاليا وتعزيز رقمه القياسي.
فيما يأمل أتالانتا الفوز بلقب كأس إيطاليا لأول مرة منذ 1963.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 74: تقنية الفيديو تلغي الهدف
ق 73: فلاهوفيتش يضيف الثاني ويقرب اللقب من يوفنتوس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
video:1
ق 4: جوووووول أووووول فلاهوفيتش يتقدم مبكرا ليوفنتوس
بداية اللقاء
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