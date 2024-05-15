يورتشيتش: بيراميدز يريد احترام أكبر من التحكيم

علق الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، على أداء التحكيم خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري.

واصل بيراميدز سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري المصري وابتعد في الصدارة بالفوز بنتيجة 2-1 على سيراميكا كليوباترا في الجولة 23 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجولي.

سجل ثنائية بيراميدز فيتسون ماييلي، فيما سجل محمد عادل هدف سيراميكا كليوباترا.

وقال يورتشيتش في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "لا أريد التحدث عن التحكيم، ولكن بيراميدز فريق كبير ويريد احترام أكبر".

وتحصل محمد ناجي جدو المدرب المساعد لبيراميدز على بطاقة حمراء قبل بداية الشوط الثاني، ليغادر الملعب.

وأكمل: "مباراة صعبة ضد خصم قوي سيراميكا كليوباترا ولكن الأهم هو الفوز بالنقاط الثلاث، أجريت تبديلات هجومية للضغط على لاعبي سيراميكا والاستحواذ على المباراة".

وأضاف: "أمامنا وقت قصير للتحضير لمباراة الإسماعيلي القادمة في الدوري واستشفاء اللاعبين".

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 47 نقطة من 20 مباراة بفارق 10 نقاط عن المصري الثاني والذي خاض 21 مباراة.

وارتفع رصيد الفريق من الانتصارات المتتالية للدوري الموسم الجاري لـ 7 انتصارات كثاني أطول سلسلة في تاريخه بالمسابقة بعد موسم 2022-23 برصيد 9 انتصارات.

ولم يخسر بيراميدز على استاد الدفاع الجوي هذا الموسم محليا، خلال 11 مباراة فازوا في 7 وتعادلوا في 4 وحصدوا 25 نقطة على أرضيته.

وخسر سيراميكا لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات (4 تعادلات وانتصارين) وظل في المركز الثامن بترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.