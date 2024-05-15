تشكيل نهائي كأس إيطاليا – دي كيتلاري يقود هجوم أتالانتا.. وخماسي في وسط يوفنتوس

يقود البلجيكي شارل دي كيتلاري هجوم أتالانتا أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا.

ويلتقي الفريقان على استاد الأولمبيكو لتحديد بطل نسخة 2023 -24 من كأس إيطاليا.

وحجز كلا الفريقين مقعدهما في كأس السوبر الإيطالي الموسم المقبل رفقة إنتر وميلان أول ووصيف الدوري الإيطالي هذا الموسم.

في المقابل يعتمد يوفنتوس على خماسي في خط وسطه ويظهر به الشاب هانس كافيليا الذي خاض 7 مباريات فقط هذا الموسم.

وجاء تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: فيدريكو جاتي – جيلسون بريمير – دانيلو

الوسط: أندريا كامبياسو – ويستون ماكيني – هانس كافيليا - أدريان رابيو – صامويل إيلينج

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – فيدريكيو كييزا

وجاء تشكيل أتالانتا

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي

الدفاع: بيرات دجسمتي – إيزاك هاين – مارتن دي رون

الوسط: ماتيو روجيري – إيدرسون – ماريو باشاليتش – دافيدي زاباكوستا

الهجوم: تيون كوبمينيرس – شارل دي كيتلاري – أديمولا لوكمان

وسبق أن التقى الفريقان الموسم الجاري في الدوري وفي كلاهما انتهت المباراتين بالتعادل 0-0 و2-2.

ويأمل يوفنتوس في الوصول للقبه الـ 15 في تاريخه بكأس إيطاليا وتعزيز رقمه القياسي.

فيما يأمل أتالانتا الفوز بلقب كأس إيطاليا لأول مرة منذ 1963.