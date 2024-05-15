تشكيل نهائي كأس إيطاليا – دي كيتلاري يقود هجوم أتالانتا.. وخماسي في وسط يوفنتوس

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 21:31

كتب : FilGoal

كأس إيطاليا

يقود البلجيكي شارل دي كيتلاري هجوم أتالانتا أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا.

ويلتقي الفريقان على استاد الأولمبيكو لتحديد بطل نسخة 2023 -24 من كأس إيطاليا.

وحجز كلا الفريقين مقعدهما في كأس السوبر الإيطالي الموسم المقبل رفقة إنتر وميلان أول ووصيف الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة الغائبين.. وبرونو أساسي في الوسط ضد نيوكاسل تشكيل تشيلسي - جاكسون وبالمر أساسيان.. وعودة جوستو بالدوري الإنجليزي سلسلة بيراميدز مستمرة في الدوري بعد الفوز بثنائية على سيراميكا كليوباترا فاركو يذيق بلدية المحلة الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري

في المقابل يعتمد يوفنتوس على خماسي في خط وسطه ويظهر به الشاب هانس كافيليا الذي خاض 7 مباريات فقط هذا الموسم.

وجاء تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: فيدريكو جاتي – جيلسون بريمير – دانيلو

الوسط: أندريا كامبياسو – ويستون ماكيني – هانس كافيليا - أدريان رابيو – صامويل إيلينج

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – فيدريكيو كييزا

وجاء تشكيل أتالانتا

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي

الدفاع: بيرات دجسمتي – إيزاك هاين – مارتن دي رون

الوسط: ماتيو روجيري – إيدرسون – ماريو باشاليتش – دافيدي زاباكوستا

الهجوم: تيون كوبمينيرس – شارل دي كيتلاري – أديمولا لوكمان

وسبق أن التقى الفريقان الموسم الجاري في الدوري وفي كلاهما انتهت المباراتين بالتعادل 0-0 و2-2.

ويأمل يوفنتوس في الوصول للقبه الـ 15 في تاريخه بكأس إيطاليا وتعزيز رقمه القياسي.

فيما يأمل أتالانتا الفوز بلقب كأس إيطاليا لأول مرة منذ 1963.

نهائي كأس إيطاليا كأس إيطاليا يوفنتوس أتالانتا
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(0) تشيلسي.. ويونايتد ضد نيوكاسل تشكيل مانشستر يونايتد - عودة الغائبين.. وبرونو أساسي في الوسط ضد نيوكاسل حلان يجب تنفيذ أحدهما قبل 3 يونيو.. يويفا يحذر مجموعة سيتي بشأن جيرونا مساعد كلوب في ليفربول يتولى تدريب سالزبورج 10 لإفريقيا.. فيفا يعلن توزيع مقاعد كأس العالم للناشئين في خمس سنوات متتالية مواعيد مباريات الأربعاء 15 مايو 2024 - الدوري المصري.. ونهائي كأس إيطاليا جوارديولا: مباراة توتنام كانت صعبة ولكن فزنا بها مثل التنس بعد حسم الدوري.. ريال مدريد يكتسح آلافيس بخماسية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(0) تشيلسي.. ويونايتد ضد نيوكاسل 30 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
يورتشيتش: بيراميدز يريد احترام أكبر من التحكيم 9 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي كأس إيطاليا – دي كيتلاري يقود هجوم أتالانتا.. وخماسي في وسط يوفنتوس 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة الغائبين.. وبرونو أساسي في الوسط ضد نيوكاسل 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو يذيق بلدية المحلة الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري 31 دقيقة | الدوري المصري
سلسلة بيراميدز مستمرة في الدوري بعد الفوز بثنائية على سيراميكا كليوباترا 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - جاكسون وبالمر أساسيان.. وعودة جوستو بالدوري الإنجليزي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - شلبي يشارك في جزء من التدريبات.. وجلسة بين جوميز ونبيل عماد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا