فاركو يذيق بلدية المحلة الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري

حقق فاركو فوزًا على حساب بلدية المحلة بهدف نظيف، في الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد حرس الحدود.

سجل هدف فاركو شكري نجيب في الدقيقة 54، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وتلقى بلدية المحلة الهزيمة الرابعة على التوالي بعد الخسارة أمام الأهلي 2-1، والاتحاد السكندري بالنتيجة ذاتها، والسقوط بثلاثية أمام زد.

أما فاركو فنجح في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على حساب الجونة الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف وحيد.

فاركو أشعل مقاعد الهبوط بعد وصوله للنقطة 19، ليعادل بلدية المحلة والبنك الأهلي في عدد النقاط، مع أفضلية خوض فريق فاركو مباراة أقل في الدوري.

تنفيذ مثالي 👌🔥 شكري نجيب يسجل الهدف الأول لفاركو في مرمى البلدية من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/7PAMt44RvR — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 15, 2024

وخاض فاركو 21 مباراة، فيما خاض بلدية المحلة والبنك الأهلي 22 مباراة.

ويبتعد الثلاثي عن الزمالك صاحب المركز 14 برصيد 24 نقطة، ولكن مع خوض 15 مباراة فقط، والإسماعيلي الـ15 برصيد 26 نقطة من 23 مباراة.

ويحتل الداخلية ذيل جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 22 مباراة، والمقاولون العرب برصيد 15 نقطة من 21 مباراة.