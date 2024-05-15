فاركو يذيق بلدية المحلة الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

فاركو وبلدية المحلة

حقق فاركو فوزًا على حساب بلدية المحلة بهدف نظيف، في الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد حرس الحدود.

سجل هدف فاركو شكري نجيب في الدقيقة 54، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وتلقى بلدية المحلة الهزيمة الرابعة على التوالي بعد الخسارة أمام الأهلي 2-1، والاتحاد السكندري بالنتيجة ذاتها، والسقوط بثلاثية أمام زد.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - شلبي يشارك في جزء من التدريبات.. وجلسة بين جوميز ونبيل عماد العريان: نستهدف تحقيق من 7 إلى 9 ميداليات أولمبية في باريس.. وحقيقة مكافأة الذهبية طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريستو.. وسبب غيابه عن قائمة الترجي

أما فاركو فنجح في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على حساب الجونة الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف وحيد.

فاركو أشعل مقاعد الهبوط بعد وصوله للنقطة 19، ليعادل بلدية المحلة والبنك الأهلي في عدد النقاط، مع أفضلية خوض فريق فاركو مباراة أقل في الدوري.

وخاض فاركو 21 مباراة، فيما خاض بلدية المحلة والبنك الأهلي 22 مباراة.

ويبتعد الثلاثي عن الزمالك صاحب المركز 14 برصيد 24 نقطة، ولكن مع خوض 15 مباراة فقط، والإسماعيلي الـ15 برصيد 26 نقطة من 23 مباراة.

ويحتل الداخلية ذيل جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 22 مباراة، والمقاولون العرب برصيد 15 نقطة من 21 مباراة.

فاركو الدوري شكري نجيب بلدية المحلة
نرشح لكم
يورتشيتش: بيراميدز يريد احترام أكبر من التحكيم سلسلة بيراميدز مستمرة في الدوري بعد الفوز بثنائية على سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) سيراميكا.. سلسلة متواصلة انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(0) بلدية المحلة التشكيل - حسام أشرف يعود لقيادة هجوم بلدية المحلة أمام فاركو التعادل السلبي يحسم مواجهة الداخلية ضد الجونة التشكيل - ثنائي في هجوم بيراميدز.. وريان يقود سيراميكا كليوباترا نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر لتونس
أخر الأخبار
مباشر نهائي كأس إيطاليا - أتالانتا (0)-(0) يوفنتوس.. من يحصد اللقب؟ 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(0) تشيلسي ويونايتد ضد نيوكاسل.. فرصة الأول تضيع 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يورتشيتش: بيراميدز يريد احترام أكبر من التحكيم 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي كأس إيطاليا – دي كيتلاري يقود هجوم أتالانتا.. وخماسي في وسط يوفنتوس 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة الغائبين.. وبرونو أساسي في الوسط ضد نيوكاسل 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو يذيق بلدية المحلة الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري 44 دقيقة | الدوري المصري
سلسلة بيراميدز مستمرة في الدوري بعد الفوز بثنائية على سيراميكا كليوباترا 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - جاكسون وبالمر أساسيان.. وعودة جوستو بالدوري الإنجليزي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا