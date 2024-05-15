سلسلة بيراميدز مستمرة في الدوري بعد الفوز بثنائية على سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

واصل بيراميدز سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري المصري وابتعد في الصدارة بالفوز بنتيجة 2-1 على سيراميكا كليوباترا في الجولة 23 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجولي.

سجل ثنائية بيراميدز فيتسون ماييلي، فيما سجل محمد عادل هدف سيراميكا كليوباترا.

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 47 نقطة من 20 مباراة بفارق 10 نقاط عن المصري الثاني والذي خاض 21 مباراة.

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ووصل بيراميدز لـ 14 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري منذ الخسارة من سيراميكا كليوباترا نفسه في الدور الأول.

وارتفع رصيد الفريق من الانتصارات المتتالية للدوري الموسم الجاري لـ 7 انتصارات كثاني أطول سلسلة في تاريخه بالمسابقة بعد موسم 2022-23 برصيد 9 انتصارات.

ولم يخسر بيراميدز على استاد الدفاع الجوي هذا الموسم محليا، خلال 11 مباراة فازوا في 7 وتعادلوا في 4 وحصدوا 25 نقطة على أرضيته.

وخسر سيراميكا لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات (4 تعادلات وانتصارين) وظل في المركز الثامن بترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.

التشكيل

بدأ شريف إكرامي أساسيا لأول مرة في الدوري المصري منذ موسمين حيث شارك كأساسي مع بيراميدز لآخر مرة في موسم 2021-22 بالجولة 22 ضد إيسترن كومباني.

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في المقابل بدأ أحمد ياسر ريان في هجوم سيراميكا كليوباترا.

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وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة بين الفريقين بحثا عن هدف أول مبكر، وفي الدقيقة 12 عاد الحكم لتقنية الفيديو لوجود حالة طرد محتملة على مدافع سيراميكا.

وسجل فيستون ماييلي هدفا من لمسة واحدة بعدما حوّل تسديدة مهند لاشين من داخل منطقة الجزاء في شباك بيراميدز في الدقيقة 31.

وتألق شريف إكرامي وأبعد ببراعة ركلة مقصية من أحمد ياسر ريان وحوّلها لركنية في الدقيقة 36.

وأضاف ماييلي ثاني أهدافه في الدقيقة 45+4 بتسديدة ارتطمت بمدافع مدافع سيراميكا وغيرت اتجاهها صوب بطريقة ساقطة من فوق الحارس بسام.

ورفع الكونغولي رصيده لـ 8 أهداف في صدارة ترتيب هدافي بيراميدز وفي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري المصري بعد حسام أشرف (11 هدفا) وأجوستينو مابولولو (10 أهداف).

وأعاد محمد عادل سيراميكا للقاء بهدف تقليص الفارق مباشرة بتسديدة أرضية على يمين الحارس في الدقيقة 45+6 بعد تمهيد من رجب نبيل.

شوط أول انتهى بتقدم بيراميدز بنتيجة 2-1.

في الثاني سدد قندوسي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها إكرامي ببراعة في الدقيقة 56.

وبعد دقيقة تألق إكرامي مجددا ومنع التعادل من تصويبة محمد عادل.

وسجل أحمد بلحاج هدف التعادل لسيراميكا برأسية في الدقيقة 60 ألغي بداعي وجود خطأ قبل تسجيل الهدف.

وشتت رجب نبيل من على خطأ المرمى رأسية مهند لاشين مانعا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وتألق بسام وتصدى لرأسية قوية من ماييلي ومنعه من تسجيل الهاتريك في الدقيقة 74.

وطالب لاعبو بيراميدز بالحصول على ركلة حزاء لماييلي بعد عرقلته ورفض الحكم احتسابها في الدقيقة 77.

ومنعت العارضة هدفا جديدا لبيراميدز في الدقيقة 90، ومرت الدقائق الأخيرة معلنة فوز جديد لأصحاب الأرض.

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