العريان: نستهدف تحقيق من 7 إلى 9 ميداليات أولمبية في باريس.. وحقيقة مكافأة الذهبية

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

شريف العريان

كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث عن استهداف من 7 إلى 9 ميداليات أولمبية في باريس 2024.

وحسم 141 لاعبا ولاعبة تأهلهم إلى منافسات باريس 2024 حتى الآن.

وقال شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "هدف البعثة المصرية في أولمبياد باريس تحقيق من 7 إلى 9 ميداليات".

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وتابع العريان "لدينا أكثر من 12 لاعبا يمتلكون فرصة حقيقية لتحقيق ميدالية".

وكشف الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية "تم رفع قيمة مكافأة الميدالية الذهبية في الأولمبياد من مليون إلى 4 مليون جنيه، وغير حقيقي وصولها إلى 5 مليون".

واختتم العريان تصريحاته "حتى الآن ضمنت مصر التأهل بـ 141 لاعب ولاعبة لأولمبياد باريس ونستهدف التأهل بأكبر بعثة في تاريخ مصر الأولمبي".

وتنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

وتأهلت مصر للمشاركة في 21 رياضة حتى الآن.

أولمبياد باريس باريس 2024 ميداليات أولمبية
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