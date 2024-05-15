حلان يجب تنفيذ أحدهما قبل 3 يونيو.. يويفا يحذر مجموعة سيتي بشأن جيرونا

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 19:35

كتب : FilGoal

جيرونا

أجرت مجموعة سيتي لكرة القدم، حوارًا مع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، للوصول إلى حل يسمح بمشاركة مانشستر سيتي الإنجليزي، وجيرونا الإسباني، في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتملك مجموعة سيتي، الشركة الأم لنادي مانشستر سيتي، حصة 47 % في نادي جيرونا الإسباني.

وذكرت صحيفة نيوريورك تايمز أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أخطر مجموعة سيتي، بضرورة خفض حصتها في نادي جيرونا للمشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى امتثالا لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن ملكية الأندية المتعددة، وإلا سيواجه أحد الناديين خطر الهبوط للعب في الدوري الأوروبي

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وتأهل جيرونا الإسباني للمرة الأولى في التاريخ إلى دوري أبطال أوروبا، لحلوله ثالثا في الدوري الإسباني، فيما يواصل حامل لقب دوري الأبطال مانشستر سيتي ظهوره في البطولة الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن هناك حلان لـ سيتي إما نقل جميع أسهم المجموعة في نادي جيرونا إلى صندوق مستقل تديره لجنة يعينها الاتحاد الأوروبي، أو بيع الأسهم إلى طرف ثالث منفصل لتقليل حصة الملكية إلى أقل من 30 %

نيويورك تايمز أشارت إلى أنه إذا فشلت مجموعة سيتي في الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن ملكية الأندية المتعددة، فسيواجه نادي جيرونا الهبوط إلى الدوري الأوروبي.

ويجب أن تلتزم المجموعة بحلول 3 يونيو بالقيام بأحد الحلين لتجنب العقوبات المحتملة، والتي قد تشمل مشاركة أحد الناديين في بطولة الدوري الأوروبي.

وتمتلك مجموعة سيتي 100 % من نادي مانشستر سيتي، و47% من نادي جيرونا الإسباني، بالإضافة إلى حصص في ملكية 11 ناديا آخر حول العالم "نادي ملبورن سيتي الأسترالي، ونيويورك سيتي إف سي الأمريكي، ومومباي سيتي الهندي، ومونتيفيديو سيتي توركي الأوروجوياني، وتروا الفرنسي، ولوميل البلجيكي، وباليرمو الإيطالي، وباهيا البرازيلي، وسيشوان الصيني، ويوكوهاما إف مارينوس الياباني".

وسمح الاتحاد الأوروبي عام 2017، لناديي لايبزيج، وريد بول سالزبورج، وكلاهما مملوكان لنفس المجموعة باللعب في دوري أبطال أوروبا.

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