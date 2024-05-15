رابع الصاعدين من أمريكا الجنوبية.. ريفر بليت يتأهل لـ كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

ريفر بليت

أصبح ريفر بليت الأرجنتيني رابع الفرق المتأهلة من قارة أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

وتأهل بطل الأرجنتين إلى نهائيات البطولة الكبرى عن طريق التصنيف لقارة أمريكا الجنوبية وذلك بعدما تأهل لدور الـ 16 للنسخة الحالية.

وتأهل من قبل كل من بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي أبطال النسخ الـ 3 الأخيرة من كوبا ليبرتادوريس.

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ويتبقى مقعدين في أمريكا الجنوبية يُحسما عن طريق بطل نسخة 2024 من كوبا ليبرتادوريس وآخر عن طريق التصنيف.

وفي حال فاز فرق بالميراس أو فلامنجو أو فلومينينسي بلقب نسخة 2024 سيتم تخصيص مقعد البطل لفريق آخر غير برازيلي.

ويعتبر نادي بوكا جونيورز صاحب ثاني أفضل فريق في مسار التصنيف، على الرغم من عدم مشاركته في كوبا ليبرتادوريس الموسم الجاري.

ويُطبق حد أقصى ناديين لكل دولة في قائمة المتأهلين، باستثناء الحالات التي يفوز فيها أكثر من ناديين من نفس الدولة ببطولة الأندية الأولى في الاتحاد القاري على مدار فترة الأربع سنوات.

ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

ويمثل مصر وإفريقيا في مونديال الأندية 2025، فريق الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء في نسختي 2021 و2023.

وحتى الآن تأهل 24 فريقا هم:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

الـ 8 مقاعد المتبقيين كالآتي:

- بطل آسيا 2024

- بطل دوري أبطال كونكاكاف 2024

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)

كأس العالم للأندية 2025 ريفر بليت
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