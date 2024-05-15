اتحاد الكرة يعلن إقامة دورة الترقي بدون جماهير

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

أعلن اتحاد الكرة المصري إقامة دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز بدون حضور جماهيري.

وألزم اتحاد الكرة، كل ناد بإرسال كشف من 25 فرد قبل ثلاثة أيام من كل مباراة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية.

وتم تحديد ملعب كل فريق إذ يخوض حرس الحدود وسبورتنج مبارياتهما على استاد المكس، ويلعب منتخب السويس على ستاد الجيش بحوض الدرس ويلعب الترسانة على ملعبه.

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ويشارك في دورة الترقي ثلاثي دوري القسم الثاني (ب) الترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس، بالإضافة إلى حرس الحدود من دوري المحترفين.

ويتأهل بطل دورة الترقي إلى منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت مواعيد الجولات وترتيب المباريات كالآتي:

الجولة الأولى يوم 22 مايو

الترسانة مع حرس الحدود

سبورتنج مع منتخب السويس

الجولة الثانية 2 يونيو

حرس الحدود مع سبورتنج

منتخب السويس مع الترسانة

الجولة الثالثة 7 يونيو

الترسانة مع سبورتنج

حرس الحدود مع منتخب السويس

الجولة الرابعة 12 يونيو

سبورتنج مع الترسانة

منتخب السويس مع حرس الحدود

الجولة الخامسة 20 يونيو

حرس الحدود مع الترسانة

منتخب السويس مع سبورتنج

الجولة السادسة 26 يونيو

سبورتنج مع حرس الحدود

الترسانة مع منتخب السويس

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الدرجة الثانية القسم الثاني سبورتنج الترسانة منتخب السويس حرس الحدود
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