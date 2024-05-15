انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) سيراميكا.. سلسلة متواصلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الدفاع الجوي في تمام السابعة مساءً.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: العارضة تمنع الهدف الثالث

ق 73: بسام يتألق ببراعة ويمنع رأسية ماييلي والهاتريك لبيراميدز

ق 72: تشتيت من على خط المرمى

ق 56: جوووول ولكن لسيراميكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: جوووول محمد عادل يسجل هدف تقليص الفارق بعد تمهيد من رجب نبيل

ق 45+4: جوووول الثاااااني.. ماييلي يسدد كرة ترتطم بقدم المدافع وتسكن الشباك بطريقة ساقطة

ق 36: إكرامي يتألق بالتصدي ركلة مقصية من أحمد ياسر ريان

ق 31: جووول فيستون ماييلي بلمسة واحدة تسديدة مهند لاشين في الشباك.

ق 12: عودة الحكم لتقنية الفيديو لوجود حالة طرد محتملة

بداية اللقاء