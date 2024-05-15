انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(0) بلدية المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو وبلدية المحلة في الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز، والمقررة على ستاد حرس الحدود.

ويحتل فاركز المركز الـ16 برصيد 16 نقطة من 20 مباراة، فيما يسبقه بلدية المحلة برصيد 19 نقطة من 21 مباراة.

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نهاية المباراة بفوز فاركو بهدف نظيف.

ق 54.. جووووول الهدف الأول لفاركو.. شكري نجيب يسدد ضربة الجزاء ويسكنها شباك البلدية.

ق 53.. ضربة جزاء لصالح فاركو بعد اصطدام الكرة بيد مدافع بلدية المحلة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 41.. بطاقة صفراء من نصيب عمرو جمال لاعب فاركو بعد تدخل عنيف على كاحل محمد أميسي لاعب بلدية المحلة

ق 29.. تسديدة بعيد جدا عن المرمى من وحيد محسن لاعب بلدية المحلة من خارج منطقة الجزاء

ق 14.. أول هجمة خطيرة لفاركو، ركلة حرة نفذها محمد فخري ليلعبها ياسين مرعي رأسية ابعدها حارس بلدية المحلة أحمد حسين لترتد إلى شكري نجيب مهاجم فاركو المتسلل

انطلاق المباراة