انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(0) بلدية المحلة

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

مباراة فاركو وبلدية المحلة بالدوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو وبلدية المحلة في الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز، والمقررة على ستاد حرس الحدود.

ويحتل فاركز المركز الـ16 برصيد 16 نقطة من 20 مباراة، فيما يسبقه بلدية المحلة برصيد 19 نقطة من 21 مباراة.

ويمكنك متابعة المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
التشكيل - حسام أشرف يعود لقيادة هجوم بلدية المحلة أمام فاركو خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة فاركو ينهي سلسلته السلبية بفوز على الجونة في إثارة الدقائق الأخيرة للشوط الأول

---------------------

نهاية المباراة بفوز فاركو بهدف نظيف.

ق 54.. جووووول الهدف الأول لفاركو.. شكري نجيب يسدد ضربة الجزاء ويسكنها شباك البلدية.

ق 53.. ضربة جزاء لصالح فاركو بعد اصطدام الكرة بيد مدافع بلدية المحلة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 41.. بطاقة صفراء من نصيب عمرو جمال لاعب فاركو بعد تدخل عنيف على كاحل محمد أميسي لاعب بلدية المحلة

ق 29.. تسديدة بعيد جدا عن المرمى من وحيد محسن لاعب بلدية المحلة من خارج منطقة الجزاء

ق 14.. أول هجمة خطيرة لفاركو، ركلة حرة نفذها محمد فخري ليلعبها ياسين مرعي رأسية ابعدها حارس بلدية المحلة أحمد حسين لترتد إلى شكري نجيب مهاجم فاركو المتسلل

انطلاق المباراة

فاركو الدوري بلدية المحلة
نرشح لكم
يورتشيتش: بيراميدز يريد احترام أكبر من التحكيم فاركو يذيق بلدية المحلة الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري سلسلة بيراميدز مستمرة في الدوري بعد الفوز بثنائية على سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) سيراميكا.. سلسلة متواصلة التشكيل - حسام أشرف يعود لقيادة هجوم بلدية المحلة أمام فاركو التعادل السلبي يحسم مواجهة الداخلية ضد الجونة التشكيل - ثنائي في هجوم بيراميدز.. وريان يقود سيراميكا كليوباترا نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر لتونس
أخر الأخبار
مباشر نهائي كأس إيطاليا - أتالانتا (0)-(0) يوفنتوس.. من يحصد اللقب؟ 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(0) تشيلسي ويونايتد ضد نيوكاسل.. فرصة الأول تضيع 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يورتشيتش: بيراميدز يريد احترام أكبر من التحكيم 23 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي كأس إيطاليا – دي كيتلاري يقود هجوم أتالانتا.. وخماسي في وسط يوفنتوس 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة الغائبين.. وبرونو أساسي في الوسط ضد نيوكاسل 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو يذيق بلدية المحلة الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري 45 دقيقة | الدوري المصري
سلسلة بيراميدز مستمرة في الدوري بعد الفوز بثنائية على سيراميكا كليوباترا 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - جاكسون وبالمر أساسيان.. وعودة جوستو بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا