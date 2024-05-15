"ريد بُل لوجين" أكبر حدث ألعاب إلكترونية في مصر.. وطريقة الاشتراك

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

ريد بُل لوجين - RedBull Login

تنظم شركة ريد بُل أكبر وأقوى حدث ألعاب إلكترونية في مصر خلال يومي 17 و18 مايو الجاري.

وتقام منافسات RedBull Login أكبر تجربة جيمينج في مصر بمنطقة ديستركت 5 بطريق العين السخنة.

وتشهد المنافسات خلال يومين العديد من الألعاب القوية والمختلفة بالإضافة لتواجد منطقة خاصة لكل منصة من موبايل، PC، سيم، كونسول، موبايل ريسينج.

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وللمشتركين فرصة في اللعب بمستويات إضافية ومنافسة أفضل اللاعبين لتزويد التصنيف.

ريد بُل ستصنع عالم من الخيال داخل الألعاب بديكورات مختلفة لتعيش داخل عالم وتفاصيل كل لعبة.

يمكن شراء التذاكر والحصول على بطاقات NFC التعريفية من أجل تسجيل الدخول وبدء اللعب والمغامرة، واستعد لتجربة لعب مختلفة في Red Bull Login يوم 17 و18 مايو.

لحجز التذاكر من هنا

ريد بُل جيمرز
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