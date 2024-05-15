قبل دورة الترقي.. سبورتنج يطلب نقل مبارياته لـ حرس الحدود

تقدم نادي سبورتنج بطلب إلى اتحاد الكرة لنقل مبارياته من ملعب سبورتنج إلى ستاد حرس الحدود بالإسكندرية، خلال دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز.

وحقق سبورتنج الفوز على حساب المنصورة، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

ويعود نادي حرس الحدود لخوض مبارياته على ملعبه بعد انتهاء الصيانة به، ليصبح جاهزًا لاستقبال المباريات.

وخاض حرس الحدود مبارياته الأخيرة بمرحلة الصعود لدوري المحترفين على ستاد جهاز الرياضة العسكري نظرًا لأعمال الصيانة في ملعبه .

وتأهل سبورتنج بصحبة الترسانة ومنتخب السويس، من دوري الدرجة الثانية، إلى دورة الترقي مع حرس الحدود ثالث دوري المحترفين، لتحديد المتأهل الأخير للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتأهل فريقا بتروجت وغزل المحلة، رسميا إلى الدوري الممتاز، بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من دور المحترفين مباشرة إلى الدوري الممتاز، فيما يخوض صاحب المركز الثالث دورة ترقي فاصلة مع المتأهلين الثلاثة من الدرجة الثانية لتحديد المتأهل الأخير للممتاز.

وتقام مباريات سبورتنج بدورة الترقي على النحو التالي:

سبورتنج مع منتخب السويس يوم 22 مايو

حرس الحدود مع سبورتنج يوم 2 يونيو

الترسانة مع سبورتنج يوم 7 يونيو

سبورتنج مع الترسانة يوم 12 يونيو

منتخب السويس مع سبورتنج يوم 20 يونيو

سبورتنج مع حرس الحدود يوم 26 يونيو