التعادل السلبي يحسم مواجهة الداخلية ضد الجونة

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

صورة تقرير الداخلية ضد الجونة

حسم التعادل السلبي مباراة الداخلية ضد الجونة والتي أقيمت على استاد بتروسبورت.

وانتهى اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري بدون أهداف.

وبدأ اللقاء بتهديد مبكر من الجونة على مرمى الداخلية بتسديدة مباغتة في الدقيقة الأولى لأيمن موكا ولكن كانت فوق العارضة.

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وكاد الداخلية أن يخطف نقاط المباراة بهدف في الدقيقة 70 عن طريق محمد الظريف.

وتم إلغاء الهدف في الدقيقة 73 بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب التسلل على محمد الظريف صاحب الهدف.

وكاد كريم يحيى أن يخطف الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة 83 بعد باكوورد رائع لكن تألق صبحي سليمان وحولها لركلة ركنية.

وتعادل فريقا الجونة والداخلية للمرة الرابعة في المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري.

ورفع الجونة رصيده إلى 29 نقطة بعد مباراته 22 في الدوري، وحصد نقطته الأولى بعد خسارتين متتاليتين.

بينما حصد الداخلية نقطة بعد ثلاث هزائم متتالية ورفع رصيده إلى 12 نقطة متذيلا ترتيب الدوري.

ويعتبر اللقاء هو المباراة الأولى للداخلية تحت قيادة عيد مرازيق عقب استقالة أحمد كشري.

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