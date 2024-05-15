التشكيل - ثنائي في هجوم بيراميدز.. وريان يقود سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 18:13

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا - كأس السوبر المصري

يقود أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الدفاع الجوي في تمام السابعة مساءً.

ويقود الثنائي فاخري لاكاي وفيستون ماييلي هجوم بيراميدز من أجل الحفاظ على القمة.

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وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين – بلاتي توريه – رمضان صبحي

الهجوم: فاخري لاكاي – فيستون ماييلي

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان – رجب نبيل – عبد الرحمن جمال

الوسط: محمد عادل – صديق أوجولا – أحمد قندوسي

الهجوم: محمد إبراهيم – أحمد ياسر ريان - صامويل أمادي

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.

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