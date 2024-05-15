نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر لتونس

خاض فريق الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة قبل السفر مساء اليوم إلى تونس.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس لخوض منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء السبت المقبل.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اجتماعا مع الطاقم المعاون له لمناقشة عدد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة سمير عدلي المدير الإداري خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس.

وجاء سفر بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال المحدد له السبت المقبل.

ويترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدا الأربعاء.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.