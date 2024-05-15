مؤتمر تشافي: الوضع الاقتصادي لـ برشلونة صعب جدا

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن وضع النادي الاقتصادي صعب جدا حاليا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ألميريا غدا الخميس في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مواجهة ألميريا ليست سهلة، لقد استحقوا المزيد من النقط، وهو فريق حر الآن وقد لعبوا بشكل جيد ضد جيرونا وأتليتكو مدريد وريال مدريد ولديهم مواهب مثل أريباس وإمباربا ولوزانو".

وتابع "نيتنا كانت جلب فيتور روكي في نهاية الموسم وليس في يناير ولكن بالنهاية قررنا إتمام الصفقة من أجل مصلحته وليتكيف بشكل أسرع، هو لاعب صغير ويتطور".

وواصل "مهمتنا في الموسم المقبل أن نتغير وأن نقاتل على تتويج بالبطولات وكل ما تم بطريقة غير صحيحة يجب أن يتغير".

وأكمل "غدا سنجري بعد التبديلات، وأراوخو يشعر بالأمل وغير مرتاح".

وشدد "ديكو ولابورتا يشعران بالإيجابية ولكن الوضع الاقتصادي سيحدد خطط النادي ويجب أن تفهم الجماهير أن الوضع صعب جدا ومختلف عما كان الأمر منذ 25 عاما ويجب أن نتأقلم مع ذلك وهذا لا يعني أننا لن ننافس".

وأضاف "جواو فيليكس يساعد الفريق كثيرا وأرقامه تتحدث عنه، ولكن هناك منافسة كبيرة بتواجد كل من رافينيا وليفاندوفسكي ولامين جمال بمستوى عالي، وهذا ينطبق أيضا على فيران توريس وفيتور روكي ولكن فيليكس كان مهما وسيظل كذلك حتى نهاية الموسم".

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثالث والذي تعرض للهزيمة من فياريال.