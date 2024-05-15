انتهت الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الجونة.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية ضد الجونة في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق83 تسديدة رائعة (باكوورد) من كريم يحيى لكن يتألق صبحي سليمان

ق73 إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق70 جوووووول أول للداخلية عن طريق محمد الظريف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق1. تهديد أول من الجونة عن طريق أيمن موكا الذي انطلق وسدد كرة فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل