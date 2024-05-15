أنشيلوتي: هذه أفضل بطولة دوري في مسيرتي.. وحددت من سيحرس مرمى الفريق في آخر مباراتين

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 15:08

كتب : Filgoal Team

كارلو أنشيلوتي - تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن نيته في إشراك أندري لونين بمباراة وتيبو كورتوا بأخرى في مركز حراسة المرمى في آخر مباراتين للفريق.

وحقق ريال مدريد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذا الفريق يحتوي على الكثير من المواهب وجودة عالية ويمكنه أن يترك علامة كحقبة لديها الكثير من الشباب".

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وواصل "اللاعبون الذين تنتهي عقودهم؟ لسنا قلقين حاليا حول أي شيء حتى يوم 1 يونيو، نفكر فقط بالتتويج بدوري أبطال أوروبا".

وتابع "من الواضح أننا معجبون بشكل كبير بالشباب من اللاعبين والجهاز الفني، وأردا جولر لديه موهبة التسجيل والكرة تحبه".

وأكمل "نيتي كانت إشراك بيلينجهام كلاعب وسط وكنت أطلب منه ذلك الأمر منذ وقتا طويل وهذا هو الدور الذي يحبه ويشعر بالراحة ومنذ وقت طويل وهو يساعدنا".

وعن إمكانية تتويج توني كروس بالكرة ذهبية قال: "كل شيء من الممكن أن يحدث لأن هناك بطولة في الصيف وكروس سيلعب مع ألمانيا التي بإمكانها التتويج باللقب لذلك لما لا؟ يمكنه القتال للتتويج بها".

وكشف "وضع لونين واضح، لا تزال هناك مباراتين في الدوري سيلعب واحدة وكورتوا سيلعب بالأخرى".

وشدد "هذه أفضل بطولة دوري لي بدون أي شك لأننا فزنا فيها بجدارة وقد انتظروا وقوعنا وهذا لم يحدث والآن علينا أن نستمر كذلك".

وأضاف "كروس ومودريتش حالتين فرديتين وسيقيم النادي موقفهما عقب النهائي".

وأتم "فينيسيوس تطور بشكل كبير وهو الآن يمر بلحظة مذهلة ويرى دوري أبطال أوروبا من جديد قريبا منه، هو في حالة جيدة".

وضمن ريال مدريد التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه قبل جولتين من النهاية.

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الدوري الإسباني
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