وفاة والد سيد عبد الله لاعب الزمالك

توفي إلى رحمة الله تعالى والد لاعب الزمالك سيد عبد الله.

ونشر الزمالك بيان لنعي اللاعب عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين بواجب العزاء للاعب وأسرته.

وتوفي والد اللاعب قبل أيام من مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركات والتي يستعد الزمالك لخوضها.

أسرة FilGoal.com تسأل الله للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.