الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن؟ من أنا لأعلق عليها.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 13:38

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - الهاني سليمان

يرى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أن تصريحات حسام حسن حول اللاعبين في الدوري المصري قد تم تحريفها.

الهاني سليمان

النادي : سموحة

وقال سليمان عبر قناة صدى البلد: "حسام حسن مدرب كبير وهو مدرب منتخب مصر لذلك ولن يأتي الهاني سليمان للتعليق على تصريحاته وهو يقول ما يريده".

وواصل "متأكد بنسبة مليون % من أن حديث حسام حسن قد تم تحريفه ومن المستحيل أن يقول إن اللاعبين المصريين لا يستطيعون تمرير الكرة ولا أتعقد أن رجل بخبراته الكبيرة سيقول ذلك الكلام".

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وتابع "كل أهدافي وكل ما أعمل من أجله هو الوصول لمنتخب مصر وخاصة أن المدرب الحالي لمنتخب مصر لا يظلم وسيستدعي أي لاعب يؤدي بشكل جيد وفي حالة اختياري سأكون سعيدا ولكن إن لم يتم سأستمر في العمل بشكل طبيعي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وسبق للهاني سليمان التواجد مع منتخب مصر في أكثر من مرة كان آخرها بتصفيات كأس العالم 2022 ولكن لم يسبق له المشاركة في أي دقيقة.

حسام حسن الهاني سليمان
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