الكشف عن مواعيد مباريات دورة الترقي.. الترسانة مع الحرس في البداية
الأربعاء، 15 مايو 2024 - 13:25
كتب : رضا السنباطي
أسفرت قرعة دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز عن مواجهة الترسانة ضد حرس الحدود في الجولة الأولى.
ويشارك في دورة الترقي ثلاثي دوري القسم الثاني (ب) الترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس، بالإضافة إلى حرس الحدود من دوري المحترفين.
وجاءت مواعيد الجولات وترتيب المباريات كالآتي:
الجولة الأولى يوم 22 مايو
الترسانة مع حرس الحدود
سبورتنج مع منتخب السويس
الجولة الثانية 2 يونيو
حرس الحدود مع سبورتنج
منتخب السويس مع الترسانة
الجولة الثالثة 7 يونيو
الترسانة مع سبورتنج
حرس الحدود مع منتخب السويس
الجولة الرابعة 12 يونيو
سبورتنج مع الترسانة
منتخب السويس مع حرس الحدود
الجولة الخامسة 20 يونيو
حرس الحدود مع الترسانة
منتخب السويس مع سبورتنج
الجولة السادسة 26 يونيو
سبورتنج مع حرس الحدود
الترسانة مع منتخب السويس
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) سيراميكا.. جوووول ولكن مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(0) بلدية المحلة.. جووووول التشكيل - حسام أشرف يعود لقيادة هجوم بلدية المحلة أمام فاركو التعادل السلبي يحسم مواجهة الداخلية ضد الجونة التشكيل - ثنائي في هجوم بيراميدز.. وريان يقود سيراميكا كليوباترا نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر لتونس انتهت الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الجونة.. نهاية المباراة وفاة والد سيد عبد الله لاعب الزمالك