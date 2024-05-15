الكشف عن مواعيد مباريات دورة الترقي.. الترسانة مع الحرس في البداية

أسفرت قرعة دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز عن مواجهة الترسانة ضد حرس الحدود في الجولة الأولى.

ويشارك في دورة الترقي ثلاثي دوري القسم الثاني (ب) الترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس، بالإضافة إلى حرس الحدود من دوري المحترفين.

وجاءت مواعيد الجولات وترتيب المباريات كالآتي:

الجولة الأولى يوم 22 مايو

الترسانة مع حرس الحدود

سبورتنج مع منتخب السويس

الجولة الثانية 2 يونيو

حرس الحدود مع سبورتنج

منتخب السويس مع الترسانة

الجولة الثالثة 7 يونيو

الترسانة مع سبورتنج

حرس الحدود مع منتخب السويس

الجولة الرابعة 12 يونيو

سبورتنج مع الترسانة

منتخب السويس مع حرس الحدود

الجولة الخامسة 20 يونيو

حرس الحدود مع الترسانة

منتخب السويس مع سبورتنج

الجولة السادسة 26 يونيو

سبورتنج مع حرس الحدود

الترسانة مع منتخب السويس