خبر في الجول - منتخب السويس يطلب حضور الجماهير لمباريات دورة الترقي

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 13:22

كتب : عمرو نبيل

منتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية

تقدم نادي منتخب السويس بطلب لاتحاد الكرة بحضور الجماهير لدورة الترقي.

وعلم FilGoal.com أن منتخب السويس قد أرسلا خطابا لاتحاد الكرة يطالب فيه بحضور الجماهير خلال مباريات دورة الترقي.

وكانت المباريات الفاصلة المؤهلة لدورة الترقي قد أقيمت بدون حضور جماهيري على الرغم من طلب نادي المنصورة.

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ويشارك في دورة الترقي كل من منتخب السويس وسبورتنج وحرس الحدود والترسانة.

دورة الترقي تقام بمشاركة 3 فرق من دوري القسم الثاني ب وصاحب المركز الثالث في دور المحترفين.

وتبدأ المباريات يوم 22 الجاري.

ويلعب منتخب السويس في المباراة الأولى مع سبورتنج.

دورة الترقي منتخب السويس
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