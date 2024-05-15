10 لإفريقيا.. فيفا يعلن توزيع مقاعد كأس العالم للناشئين في خمس سنوات متتالية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توزيع مقاعد بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بنظامه الجديد.

وأقيمت صباح اليوم الأربعاء الجلسة 74 من اجتماع المكتب التنفيذي لفيفا والذي أقيم في تايلاند.

واعتمد فيفا خلاله عدد مقاعد كل قارة للمشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وكان فيفا قد أعلن في وقت رفع عدد المشاركين في البطولة إلى 48 منتخبا أسوة بكأس العالم للكبار.

وستحصل قارة إفريقيا على 3 مقاعد في النظام الجديد للبطولة.

وجاء توزيع المقاعد كالتالي:

أوروبا 11.

إفريقيا 10.

آسيا 9.

أمريكا الشمالية 8.

أمريكا الجنوبية 7.

أوقيانوسيا 3.

وستقام البطولة بدولة قطر في الخمس نسخ المقبلين من عام 2025 وحتى 2029.

ويحمل منتخب ألمانيا لقب البطولة الأخيرة والتي أقيمت في عام 2023.

وملك منتخب نيجيريا الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بخمس مرات.

وعلى الجانب الآخر قرر فيفا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للناشئات أيضا ليصل إلى 24 منتخبا.

وحصلت إفريقيا على 5 مقاعد للمشاركة في البطولة.

وستقام الخمس نسخ المقبلين من البطولة بدولة المغرب من عام 2025 وحتى 2029.

وقرر فيفا إقامة أول بطولة كأس عالم لكرة الصالات في الفلبين بعام 2025.