قطر تستضيف كأس العرب في 3 نسخ متتالية.. وهذه طريقة المشاركة

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

تونس - الجزائر - نهائي كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح قطر استضافة كأس العرب لثلاث نسخ مقبلين.

واجتمع المكتب التنفيذي للفيفا صباح اليوم الأربعاء في تايلاند بجلسته رقم 74 وشهد اتخاذ عدة قرارات.

القرار الأهم كان منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العرب لثلاث نسخ مقبلين بناء على طلبها.

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وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

وكانت بطولة كأس العرب قد أقيمت للمرة الأخيرة في عام 2021 وشهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.

ويحمل منتخب العراق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العرب بأربع نسخ.

فيفا قطر كأس العرب
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