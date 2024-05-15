مواعيد مباريات الأربعاء 15 مايو 2024 - الدوري المصري.. ونهائي كأس إيطاليا

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 10:35

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - المصري

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الداخلية × الجونة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

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بيراميدز × سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

فاركو × بلدية المحلة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون × تشيلسي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر يونايتد × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × غرناطة.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 8.

إشبيلية × قادش.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

خيتافي × أتليتكو مدريد.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو × أتليتك بلباو.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس × أولمبيك مارسيليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

نيس × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نهائي كأس إيطاليا

أتالانتا × يوفنتوس.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري كأس إيطاليا مواعيد مباريات الأربعاء 15 مايو
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