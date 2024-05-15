مواعيد مباريات الأربعاء 15 مايو 2024 - الدوري المصري.. ونهائي كأس إيطاليا
الأربعاء، 15 مايو 2024 - 10:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الداخلية × الجونة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
بيراميدز × سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
فاركو × بلدية المحلة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون × تشيلسي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
مانشستر يونايتد × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
رايو فايكانو × غرناطة.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 8.
إشبيلية × قادش.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
خيتافي × أتليتكو مدريد.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
سيلتا فيجو × أتليتك بلباو.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس × أولمبيك مارسيليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
نيس × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نهائي كأس إيطاليا
أتالانتا × يوفنتوس.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
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