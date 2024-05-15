بعد حسم الدوري.. ريال مدريد يكتسح آلافيس بخماسية

اكتسح ريال مدريد نظيره آلافيس بخمسة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويأتي ذلك بعدما حسم ريال مدريد لقب الدوري قبل جولتين بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 93 نقطة في الصدارة منفردا ويليه برشلونة ب، 76 نقطة.

أما آلافيس فتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبذلك حقق ريال مدريد انتصاره الخامس على التوالي في مواجهة آلافيس في المواجهات بين الفريقين.

وافتتح جود بيلينجهام التسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة بعد عرضية ساقطة داخل المرمى من الجانب الأيمن لحارس مرمى ألافيس.

وعزز فينيسيوس جونيور تقدم ريال مدريد بهدف جديد في الدقيقة 27 داخل شباك ألافيس.

ورفض فيدريكو فالفيردي أن ينتهي الشوط الأول بهدفين فقط بعدما سجل الثالث في الدقيقة 46 بتسديدة قوية على يسار حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني نجح فينيسيوس في إضافة ثاني أهدافه والرابع لريال مدريد في الدقيقة 70.

بينما اختتم البديل أردا جولر المباراة بهدف خامس في الدقيقة 82.

وشهد اللقاء تألق تيبو كورتوا حارس المرمى العائد من الإصابة بعدما تصدى لـ 10 تسديدات.