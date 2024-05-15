لأول مرة منذ 41 سنة.. أستون فيلا يتأهل لدوري أبطال أوروبا

تأهل أستون فيلا بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2024-2025، بعدما حسم المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

ونجح أستون فيلا في التأهل رسميا بعدما خسر توتنام أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 34.

ويمتلك أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، 68 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن توتنام قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

وبذلك يكون الرباعي المتأهل لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي الموسم المقبل هو مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وأستون فيلا.

وعاد أستون فيلا لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 41 موسم.

وكانت آخر مشاركة لأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 1982-1983.