لأول مرة منذ 41 سنة.. أستون فيلا يتأهل لدوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 00:29

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بهدف واتكينس ضد تشيلسي

تأهل أستون فيلا بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2024-2025، بعدما حسم المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

ونجح أستون فيلا في التأهل رسميا بعدما خسر توتنام أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 34.

ويمتلك أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، 68 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن توتنام قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

أخبار متعلقة:
سقوط جوارديولا ليس اليوم.. سون يرفض منح هدية لـ أرسنال وسيتي يفوز على توتنام ويقترب من الدوري فوت ميركاتو: مدرب إبسويتش وسام مرسي مرشح لـ مانشستر يونايتد

وبذلك يكون الرباعي المتأهل لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي الموسم المقبل هو مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وأستون فيلا.

وعاد أستون فيلا لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 41 موسم.

وكانت آخر مشاركة لأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 1982-1983.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباراته الأولى لـ ريال مدريد ودورتموند يتفاءل به.. يويفا يعلن عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا خوسيلو: سنقرر مستقبلي في نهاية الموسم.. الآن أعيش حلما هل ستلعب في برنابيو الموسم المقبل؟ ديفيز يجيب تقرير إسباني: نجل أنشيلوتي صاحب قرار مشاركة خوسيلو أمام بايرن كواليس ريال مدريد وبايرن ميونيخ.. أجواء تشاهدها لأول مرة في سانتياجو برنابيو كروس: نستحق أن نتأهل إلى نهائي دوري الأبطال مولر: الأخطاء هي التي تحدد المباريات.. نشعر بخيبة أمل كبيرة نوير: وضعنا قدما في ويمبلي ولكننا ودعنا دوري الأبطال بطريقة مريرة للغاية
أخر الأخبار
جوارديولا: مباراة توتنام كانت صعبة ولكن فزنا بها مثل التنس 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد حسم الدوري.. ريال مدريد يكتسح آلافيس بخماسية 4 ساعة | الدوري الإسباني
لأول مرة منذ 41 سنة.. أستون فيلا يتأهل لدوري أبطال أوروبا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - عودة روان العربي في أبرز نتائج ختام ثمن نهائي بطولة العالم 4 ساعة | رياضات أخرى
سقوط جوارديولا ليس اليوم.. سون يرفض منح هدية لـ أرسنال وسيتي يفوز على توتنام ويقترب من الدوري 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
فوت ميركاتو: مدرب إبسويتش وسام مرسي مرشح لـ مانشستر يونايتد 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
تنس طاولة - لاستعادة الهيمنة.. دينا مشرف تتوج بلقب كأس إفريقيا 6 ساعة | رياضة نسائية
انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(0) آلافيس.. نهاية المباراة 6 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا