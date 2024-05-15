اسكواش - عودة روان العربي في أبرز نتائج ختام ثمن نهائي بطولة العالم

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 00:16

كتب : محمد سمير

نوران جوهر

اختتمت منافسات ثمن نهائي بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش المقامة في مصر.

وأسفرت منافسات ثمن النهائي عن عودة رائعة للمصرية روان العربي بعد تأخرها بشوطين دون مقابل للفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحسم 11 لاعبا ولاعبة من مصر تأهلهم إلى منافسات ربع النهائي.

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وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش على ملاعب نادي بالم هيلز ومتحف الحضارة.

وتأتي مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأربعاء 15 مايو

فيروز أبو الخير × الأمريكية أوليفيا ويفير (7:30 مساء)

علي فرج × طارق مؤمن (8:15 مساء)

نور الشربيني × البلجيكية تيني جيليس (9 مساء)

كريم عبد الجواد × البيروفي دييجو إلياس (9:45 مساء)

الخميس 16 مايو

نوران جوهر × نور الطيب (7:30 مساء)

النيوزلاندي بول كول × الإنجليزي محمد الشوربجي (8:15 مساء)

هانيا الحمامي × روان العربي (9 مساء)

مصطفى عسل × مازن هشام (9:45 مساء)

ويبلغ جوائز البطولة المالية 565 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.

وتوج علي فرج بلقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة.

بينما على مستوى السيدات توجت نور الشربيني باللقب في آخر خمس نسخ أقيمت.

ورفع علي فرج رصيده إلى 4 ألقاب من بطولة العالم ليتجاوز رامي عاشور ويعادل رقم عمرو شبانة كأكثر مصري تتويجا باللقب.

أما نور الشربيني فحصدت لقب بطولة العالم 7 مرات ويفصلها لقب وحيد عن معادلة إنجاز أسطورة اللعبة الماليزية نيكول دافيد.

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