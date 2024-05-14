تنس طاولة - لاستعادة الهيمنة.. دينا مشرف تتوج بلقب كأس إفريقيا

توجت دينا مشرف بطلة تنس الطاولة بلقب كأس إفريقيا بعد الفوز على مواطنتها مريم الهضيبي.

واستعادت دينا مشرف هيمنتها على لقب كأس إفريقيا بعد خسارتها آخر نسختين وتتويج هنا جودة باللقب.

وتغلبت دينا مشرف على مريم الهضيبي في مباراة ماراثونية بنتيجة 4-3 في الأشواط.

وتختلف هذه البطولة عن بطولة إفريقيا التي توجت بها هنا جودة في سبتمبر الماضي.

وتضم بطولة إفريقيا منافسات للفردي والفرق والزوجي، للرجال والسيدات.

بينما تقتصر بطولة كأس إفريقيا على منافسات الفردي بين أفضل 16 لاعبا ولاعبة.

وكانت دينا مشرف قد سبق لها التتويج بلقب كأس إفريقيا سبع مرات على التوالي.

وحصدت دينا السبعة ألقاب السابقة خلال الفترة من 2014 وحتى 2020.