الاتحاد السعودي يعلن فترات تسجيل اللاعبين بالموسم الجديد
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 22:26
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد فترات تسجيل اللاعبين بالموسم الجديد 2024 - 2025.
وتختتم منافسات الدوري السعودي يوم 27 مايو الجاري.
وكان فريق الهلال السعودي قد حسم لقب الدوري قبل ثلاث جولات من النهاية.
وقرر الاتحاد السعودي فتح باب القيد للاعبين الموسم المقبل خلال الفترة من 18 يوليو إلى 2 سبتمبر.
أما فترة الانتقالات الشتوية فسيتم فتح الباب 1 يناير وحتى نهاية الشهر.
وحصد الهلال السعودي لقب الدوري برصيد 89 نقطة وبدون هزيمة حتى الآن.
ولعب الهلال 31 مباراة ونجح في تسجيل 95 هدفا واستقبال 20 فقط.
بينما حسم النصر المركز الثاني ليتأهل إلى بطولة النخبة بآسيا.
ويتنافس فريقا أهلي جدة والتعاون على المركز الثالث وحسم البطاقة الثالثة.
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